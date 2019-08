The Boys: nel finale della stagione è presente un cameo di Supernatural

Se non avete ancora visto la serie TV di successo prodotta dagli Amazon Studios vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Boys e poi di correre subito a rimediare. Nella notizia saranno presenti spoiler del finale di stagione, per cui continuate a leggere a vostro rischio!

Come abbiamo potuto vedere, la prima stagione dello show ispirato all'omonimo fumetto di Garth Ennis si conclude con una grande vittoria per il team di supereroi capeggiati da il Patriota: il congresso americano ha infatti autorizzato la corporation Vought ad operare anche in zone di guerra, a causa della presenza di persone potenziate dal Composto V nelle file dello Stato Islamico.

A confermare la notizia al vice presidente dell'azienda Madelyn Stillwell ci pensa il Segretario alla Difesa della Casa Bianca, interpretato da Jim Beaver. I fan delle avventure dei fratelli Winchester avranno subito riconosciuto il nome: si tratta infatti dell'interprete di Bobby Singer, figura paterna che guida i due nella loro lotta contro i demoni. Un'altra curiosità: il nome del Ministro del governo americano è sempre Robert Singer.

È proprio Eric Kripke a confermare che si tratta di un easter egg per i fan di Supernatural, serie da lui creata, in un'intervista presente su Reddit.

In attesa di conoscere quali altre sorprese potremo aspettarci nella seconda stagione della serie, vi lasciamo con questa sanguinolenta foto di Butcher dal set di The Boys 2.