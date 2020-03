The Boys: ecco i Funko Pop! degli antieroi, in arrivo con la seconda stagione

Mentre Eric Kripke si impegna ad aumentare l'hype con le prime foto di The Boys 2, Funko ha pensato bene di allietare i fan della serie a modo suo.

Gli spettatori non avevano ancora avuto la possibilità di mettere le mani sulle action figure dei protagonisti in versione FUNKO POP! Con l'arrivo della seconda stagione, previsto per il 14 agosto 2020, Funko porrà rimedio lanciando i modelli raffiguranti i personaggi principali.

Vediamo allora lo spietato Homelander, l'invisibile Translucent, la determinata Maeve, il velocissimo A Train e la new entry Starlight, affiancati da Billy Butcher e da Hughie. Se il Patriota può contare su due versioni (in una ha le mani dietro la schiena, mentre nell'altra ha le braccia allargate mentre levita), così come Starlight (che indossa un costume diverso nell'esclusiva Amazon), non sembra esserci traccia degli altri due personaggi che avrebbero dovuto completare i Sette della prima stagione: Abisso (The Deep) e Black Noir. Difficile dire se usciranno in un secondo momento o se l'azienda si è voluta concentrare sui personaggi più iconici.

Cosa ne pensate delle versioni Funko? Rispecchiano abbastanza bene i personaggi originali? Nel frattempo Karl Urban ha deciso di insultare il Coronavirus alla maniera di Billy Butcher, personaggio decisamente sopra le righe che Urban interpreta in The Boys.