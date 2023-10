The Boys e Gen V, ora i fan vogliono lo spin-off su Soldatino

Prima della première di Gen V, Prime Video aveva confermato che Jensen Ackles sarebbe tornato nei panni di Soldier Boy (Soldatino) nello spin-off in live-action. L'episodio 6 di Gen V è disponibile in streaming sulla piattaforma e i fan hanno assistito al ritorno della star di Supernatural nel ruolo del personaggio che ha debuttato in The Boys 3.

Ciò di cui i fan non erano sicuri era il modo in cui il personaggio sarebbe tornato, considerando come lo avevamo lasciato nell'universo di The Boys alla fine della terza stagione, quindi nessuno si aspettava di vedere Soldatino nel modo in cui è apparso...

Nell'episodio il Soldatino di Jensen Ackles non è realmente lo stesso personaggio che avevamo conosciuto in The Boys, ma una versione di lui che era l'amico immaginario che vive nella mente di Cate. Di conseguenza, non parla come Soldatino, ma ha lo stesso modo di parlare, solo che questa volta i suoi argomenti di conversazione riguardano i Jonas Brothers e le esperienze personali di Cate.

Tra le battute pronunciate da Soldatino in Gen V ci sono: "Cosa ci fai qui, sacco di merda untuoso?" o "Non sono un comunista senza Dio e senza cazzo", oltre a "Toc, toc. Chi c'è? Vai a farti fottere la faccia".

Non solo Soldatino, ma come abbiamo già potuto vedere negli scorsi episodi, altri personaggi di The Boys sono comparsi in questo spin-off che i fan stanno apprezzando quanto la serie originale, che tornerà prossimamente con la sua Stagione 4. Inizialmente previsto per quest'anno, il debutto di The Boys 4 è stato posticipato da Prime Video a causa dei ritardi causati dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori.

Gen V è il primo spin-off live-action di The Boys, la serie di successo di Prime Video basata sulla serie Dynamite Comics. Ambientata alla Godolkin University, originariamente una parodia della Xavier's School for Gifted Youngsters dei fumetti X-Men della Marvel, la serie è descritta come "Hunger Games" in un college e il mondo spietato dei giovani supereroi che cercano di fare del loro meglio per entrare in uno dei super team di Vought, tra cui The Seven.

Michele Fazekas e Tara Butters, ex showrunner di Marvel's Agent Carter, dirigono la nuova serie, che è prodotta esecutivamente da Eric Kripke, showrunner di The Boys, e da Seth Rogen ed Evan Goldberg. Jaz Sinclair, Chance Perdomo e Lizze Broadway guidano il nuovo cast di Gen V, che vedrà anche l'apparizione di alcuni personaggi di The Boys, tra cui Jessie T. Usher nel ruolo di A-Train, Colby Minifie nel ruolo di Ashley Barrett di Vought e P.J. Byrne nel ruolo del regista Adam Bourke.