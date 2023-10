The Boys: Gen V e quella frecciatina a WandaVision della Marvel: ve ne siete accorti?

Dopo il clamoroso debutto di Gen V su Rotten Tomatoes, la serie ha saputo quindi conquistare l'approvazione della critica internazionale e, una volta che i primi tre episodi sono arrivati in streaming, anche il pubblico ha adorato questo nuovo spin-off di The Boys e si sono anche accorti di una particolare frecciatina a WandaVision della Marvel.

A circa metà del primo episodio, Marie (Jaz Sinclair) ed Emma (Lizze Broadway) si avvicinano a una delle studentesse più famose del campus, l'attrice Justine (Maia Jae Bastidas). È durante questa conversazione che Justine rivela di aver fatto un provino per la versione di Vought di WandaVision. Non solo, ma ha fatto il nome di un ex-membro del cast di Scrubs.

"I miei colleghi della Innovative mi hanno mandato a un provino per questa serie limitata su Vought+", dice Justine nell'episodio. "È una cosa da supereroi elevati, una meditazione sul dolore raccontata attraverso 70 anni di sit-com. E la regia è di Zach Braff".

Quella verso WandaVision non è la prima frecciatina di Gen V alla Marvel, dato che già un altro riferimento era stato intercettato dai fan della serie.

Gen V è il primo spin-off live-action di The Boys, la serie di successo di Prime Video basata sulla serie Dynamite Comics. Ambientata alla Godolkin University, originariamente una parodia della Xavier's School for Gifted Youngsters dei fumetti X-Men della Marvel, la serie è descritta come un "Hunger Games" ambientato in un college e il mondo spietato dei giovani supereroi che cercano di fare del loro meglio per entrare in uno dei super team di Vought, tra cui I Sette.

Michele Fazekas e Tara Butters, ex showrunner di Marvel's Agent Carter, hanno scritto la nuova serie, che è prodotta esecutivamente da Eric Kripke, showrunner di The Boys, e da Seth Rogen ed Evan Goldberg. Jaz Sinclair, Chance Perdomo e Lizze Broadway guidano il nuovo cast di Gen V, che vedrà anche l'apparizione di alcuni personaggi di The Boys, tra cui Jessie T. Usher nel ruolo di A-Train, Colby Minifie nel ruolo di Ashley Barrett di Vought e P.J. Byrne nel ruolo del regista Adam Bourke.

I primi tre episodi di The Boys: Gen V sono ora disponibili in streaming su Prime Video. I restanti episodi verranno rilasciati sulla piattaforma ogni venerdì.