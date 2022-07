The Boys: Gen V, lo spinoff contro la Marvel stavolta: 'Sarà una parodia degli X-Men'

Grande eccitazione all'annuncio di Gen V, il primo spinoff live-action che amplierà l'universo di The Boys dopo il grandissimo successo dello show di Prime. Se la serie principale fungeva da parodia della Justice League di DC, lo spinoff a tema college prenderà di mira gli X-Men della Marvel, rivela Eric Kripke.

Per ora ci stiamo ancora godendo la terza stagione dello show di Kripke da poco sbarcata sul catalogo di Prime Video con la sua gigantesca mole di sviluppi – qui per riassunto e spiegazione completa del finale di The Boys 3 – e di barbarie irripetibili – qui per scoprire follie e promiscuità del set di Herogasm, eletto uno degli episodi più espliciti del piccolo schermo mainstream. Ma in questi stessi giorni, dopo aver sperimentato la via degli spinoff animati, le cose si sono fatte interessanti per il primo show derivativo in live-action che amplierà l’universo di The Boys.

Si tratta di Gen V, conosciuto precedentemente come Varsity e che guadagna ora il suo titolo ufficiale, oltre a un abbozzo di trama su quanto troveremo nella serie ambientata in un college per super. In realtà, tolto il nutrito cast, si sa ben poco dello spinoff, tranne che per la parte dei fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson da cui prenderà ispirazione. Kripke ha infatti svelato a The Wrap: "Direi che è vagamente ispirato da una fetta dei fumetti rappresentata dai G-Men. Il punto cruciale dell’arco dei G-Men è che c'è una sorta di esperienza educativa e universitaria. Utilizzeremo quel materiale come punto di partenza ma poi faremo come per The Boys, in cui abbiamo attinto da delle idee iniziali ma poi le abbiamo modificate, prendendo la nostra eccentrica direzione”.

Per i meno avvezzi alle storie di Ennis e Robertson, nei fumetti originali i G-Men rappresentavano una chiara parodia degli X-Men di Casa Marvel, nonostante gran parte delle restanti pubblicazioni si concentrassero di più sulla DC Comics. Esiste persino un personaggio simile al Professor X, un uomo ricco e potente di nome John Godolkin, che rapisce i bambini da piccoli e inietta loro il Composto V per creare le sue squadre. Fra gli altri personaggi che fungono da chiare trasposizioni anche una parodia di Wolverine di nome Groundhawk con dei martelli al posto delle mani: a lui era dedicato uno degli episodi dello spinoff animato Diabolical.

Riguardo quando troveremo nella serie, Kripke ha anticipato a Variety: “Affronterà le reazioni di bambini psicologicamente complicati mentre finiscono nei guai. In questo senso sarà un po’ come Euphoria, anche se non così oscuro come quella serie. Francamente, Euphoria riesce a essere più oscuro dell'universo di The Boys. Non si spareranno eroina nei corridoi della loro scuola, ecco. Ma speriamo di catturare qualcosa di reale su com'è essere un bambino in questo panorama mediatico sovrasaturato in cui tutti viviamo". Prime Video invece la descrive come "una serie irriverente e R-Rated che esplora le vite dei supes fra competizione ed esplosioni ormonali, mentre mettono alla prova i loro confini fisici, sessuali e morali e gareggiano per i migliori contratti nelle migliori città. È in parte show universitario, in parte Hunger Games, ma con tutto il cuore, la satira e la volgarità di The Boys".