The Boys Gen V, il trailer dell'episodio 5 chiarisce il finale della quarta puntata

Anche Hideo Kojima adora Gen-V, lo spin-off di The Boys. Nel frattempo, un trailer rilasciato da Prime video ha chiarito il finale del quarto episodio della serie.

Alla fine dell'episodio 4, gli studenti principali arrivano a casa del dottor Cardosa per sottomettere Sam, che è andato lì per uccidere il dottore per il suo coinvolgimento nel Bosco. Mentre Marie cerca di far calmare Sam, si sveglia improvvisamente nel letto accanto a Jordan. Il trailer dell’episodio 5 rivela che l'improvviso salto temporale di Marie non ha colpito solo lei. Nel trailer, Jordan rivela che si stanno perdendo diversi giorni di tempo, colpendo tutti coloro che si trovavano a casa di Cardosa. Ora che Gen V ha introdotto un nuovo mistero sulle perdite di memoria, sembra che per il gruppo scoprire la verità dietro "Il bosco" sarà molto più difficile.

Il rilascio del trailer è dovuto all’uscita settimanale di Gen-V, difatti Amazon al contrario di Netflix a volte sceglie di pubblicare le proprie serie in maniera diversa. Lo spin-off di The Boys ha esordito su Prime video con i primi 3 episodi, mentre gli altri verranno pubblicati a cadenza settimanale il venerdì.

Non solo il mistero sulle perdite di memoria, Gen-V ha introdotto anche un nuovo dispositivo che potrebbe ritornare in The Boys.