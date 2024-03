The Boys, Giancarlo Esposito spera di non lasciare mai la serie Amazon

L'attesissima quarta stagione di The Boys arriverà tra pochi mesi e mentre Amazon conferma i 15 protagonisti di The Boys 4 c'è chi spera di non dover dire mai addio allo show basato sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson.

Il mondo cinico di The Boys è composto per lo più da personaggi ambiziosi, disposti a qualsiasi cosa per ottenere i propri obiettivi, quindi attenti se fate arrabbiare Giancarlo Esposito aka Stan Edgar perché non ha intenzione di lasciare la serie Prime Video prima di aver ucciso tutti i super: "Voglio che Stan Edgar li uccida tutti, non sei un dio, sei semplicemente un cattivo prodotto - ha detto Esposito in un'intervista con GQ UK - non vorrei mai lasciare The Boys perché adoro la spavalderia di Stan Edgar. Non è un uomo della Vought, lui è la Vought".

Il rancore di Stan Edgar non può che riversarsi su Patriota (Antony Starr) e Victoria Neuman (Claudia Doumit), la cui inedita alleanza ha allontanato il personaggio di Esposito dal comando della Vought. Esposito è pronto a elemosinare un po' di composto V per trasformarsi in super e avere la propria vendetta. La quarta stagione di The Boys sarà ambientata in pieno clima elettorale: mentre Neuman è sempre più vicina alla presidenza degli Stati Uniti, Butcher dovrà riconquistarsi in breve tempo la fiducia dei suoi compagnia in un mondo sull'orlo di una grave crisi.

Nell'attesa dell'uscita dei nuovi episodi, non perdetevi un dettaglio sulla tuta di Patriota che potrebbe esservi sfuggito!

