The Boys la fa grossa: character poster uguali ai nuovi MCU, mai così presi in giro

Che una serie come The Boys prenda in giro altri prodotti del panorama cinecomic, considerato il suo approccio parodistico, non stupisce. Finora si è concentrata sulla DC, ma è pronta a rifarsi sulla Marvel. E il nuovo set di poster sulla pagina ufficiale ci va pesante. Ant-Man: Quantumania diventa un A-Train imbottito di droghe.

Se Thor sognava di diventare Batman – Chris Hemsworth l’ha rivelato di recente – i Boys di Eric Kripke non sognano né l’uno né l’altro. Semmai, i Boys di Eric Kripke, sognano di sbugiardare sia l’uno che l’altro. Lo fanno da anni, indipendentemente che un film come Thor 4 sia pieno di buchi di trama o che (anche) per questa ragione Thor 5 di Taika Waititi sia a rischio. Ma considerata anche la storia editoriale del fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, gran parte della loro satira si rivolge al mondo DC, visto che i Sette sono chiara parodia della Justice League. Certo, di recente è stato introdotto il fantastico Soldier Boy di Jensen Ackles, ricalcato su Captain America.

Ed è proprio da qui che la serie riparte per un attacco diretto a Casa Marvel. Che, però, appare ancor più sul filo del rasoio, considerando che per questi poster fan art realizzati da @blacknoir.edits ma ripostati dalla pagina ufficiale della serie – trovate tutti in calce all’articolo – sono stati usate direttamente le grafiche e le locandine originali della Marvel. Persino il logo è stato rieditato: Vought Studios. Il rischio di violazione di copyright non è poi così lontano, pur con approccio satirico.

Rivediamo in sequela le ultime uscite del Marvel Cinematic Universe: Ms. Marvel diventa Starlight; Moon Knight diventa Black Noir; Thor: Love and Thunder diventa Homelander: Supes and Milk (con Patriota che brucia vivo Thor). Infine l’atteso Ant-Man: Quantumania, che si trasforma in una scia di droga a Composto V dal titolo A-Train: Compoundmania. Fra i tanti si arrischia a commentare anche Antony Starr, che di recente ha svelato un indizio clamoroso su The Boys 4 oltre ad annunciare l’inizio riprese. Vi diciamo solo questo: “Viaggio nel tempo”. Chissà cosa voleva intendere. Nel frattempo, sapete che sui social si dibatte su quale personaggio dei cartoons sconfiggerebbe Homelander? In testa 500 esemplari di Spongebob e Luigi di Mario Kart!