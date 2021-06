The Boys, guardate l'incredibile video musicale di Starlight!

In attesa di svelare un primo sguardo alla terza stagione di The Boys, l'account ufficiale di Vought International ha pubblicato a sorpresa il videoclip ufficiale di "Never Truly Vanish", il brano cantato da Starlight durante il funerale di Translucent.

Girato interamente in bianco e nero, il filmato mostra il tributo di Starlight (obbligata ovviamente dalla perfida compagnia) nei confronti del membro caduto dei Sette, di cui avevamo già avuto un assaggio durante la premiere della stagione 2 della serie Amazon.

Lo scorso settembre, lo showrunner Eric Kripke aveva rivelato che la produzione aveva in mente dei grandi piani per la sequenza del funale di Translucent, ma a quanto pare la pandemia ha ridotto la scena ad una semplice sequenza con il personaggio di Erin Moriarty che canta su un palco.

"Volevamo fare uno di quei grandi e stupidi funerali delle celebrità", aveva spiegato Kripke a CinemaBlend. "In realtà ci sono anche nel fumetto; è uno degli elementi che abbiamo preso direttamente dal materiale originale, questi grandi e stupidi funerali che fanno in continuazione. Sai, dove c'è anche tutto il merchandise. Quindi la parte più difficile dell'organizzazione era il funerale."

La data di uscita dei nuovi episodi non è ancora stata rivelata, ma nel frattempo sono emerse in rete delle nuove foto dal set di The Boys 3 che anticipano un importante salto temporale.