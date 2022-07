The Boys, Homelandar fa fuori anche Thor in questa nuova esilarante fanart

Di recente lo showrunner di The Boys ha lodato l'MCU ma i complimenti di Eric Kripke, non hanno impedito a Homelander di far fuori Thor, il dio del tuono interpretato da Chris Hemsworth attualmente al cinema con il nuovo film diretto da Taika Waititi.

Come potete vedere voi stessi in questa esilarante fanart riportata in calce alla notizia e ripostata dai canali social di The Boys, il poster di Thor: Love and Thunder è stato di fatto rielaborato, con il leader dei Supe che fa fuori con il suo sguardo laser il celebre Avengers, nonostante la potenza del suo Mjolnir. Anche il testo di Thor: Love and Thunder viene sostituito con un nuovo titolo: Homelander: Supes and Milk.

Già in passato alcuni fan di The Boys avevano immaginato un ipotetico scontro tra Homelander e i Vendicatori e il risultato per questi ultimi, non era stato di certo dei migliori. Riprendendo una clip di Avengers: Age of Ultron in cui gli eroi Marvel sono riuniti a casa di Occhio di Falco nel Midwest, è stato realizzato un assurdo cross-over in cui il personaggio interpretato da Antony Starr riesce a vaporizzare tutti i suoi pseudo-rivali.

Sebbene sembra ormai chiaro che in The Boys non ci sia redenzione per Homelander, il potentissimo Supe riuscirà a mantenere i nervi saldi e a non uccidere chiunque si trovi sulla sua strada, eroi del MCU compresi? Per scoprirlo, non ci resta che attendere la prossima stagione!