The Boys: Homelander e gli altri diventano membri della Justice League nella nuova fan art

I primi episodi di The Boys 3 sono finalmente approdati su Amazon Prime Video, dove fino ad ora hanno mantenuto il livello dello show alto. Ora, mentre attendiamo il prossimo episodio, una fan art immagina Homelander e gli altri Supe come membri della Justice League!

Come sappiamo lo showrunner di The Boys, Eric Kripke, non ha mai nascosto il fatto che il suo show prendesse in giro i mondi Marvel e DC. I protagonisti sono infatti delle vere e proprie caricature di personaggi di questi due celebri Universi, e adesso l'artista Rahal Nejraoui ha deciso di mettere nero su bianco queste somiglianze, facendo diventare alcuni dei Seven dei membri della DC.

In particolare nella fan art, che potrete vedere in fondo all'articolo, sono raffigurati Abisso come Aquaman, Black Noir come Batman, Queen Maeve come Wonder Woman e infine Homelander, che non ha una vera e propria controparte nel DCEU, è diventato Omni-Man, sfoggiando per l'occasione un baffo inedito.

La scelta di trasformare alcuni dei Seven in membri della Justice League in verità fa sorridere. Infatti come molti sapranno, The Boys è nato come un fumetto scritto da Garth Ennis e illustrato da Darick Robertson, ed è stato originariamente pubblicato proprio dalla DC Comics sotto la sua Wildstorm, per poi passare nelle mani della Dynamite Entertainment.



Intanto i fan restano in attesa di vedere cosa succederà la prossima settimana. Secondo gli addetti ai lavori questa stagione di The Boys sarà indimenticabile, dunque sembra che non ci si annoierà mai.