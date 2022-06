The Boys, Homelander diventa una donna in questo incredibile cosplay

Homelander cambia sesso e diventa una patriottica eroina a stelle e strisce grazia a questa incredibile cosplayer che ha riproposto con alcune foto sui social network l'iconico outfit del biondissimo Supe di The Boys

Ispirandosi proprio alla folle serie dei supereroi di Prime Video, la cosplayer @itsbellaxrose ha pubblicato una foto su Twitter travestita da leader dei Sette, l'odioso personaggio interpretato da Anthony Starr. Ha sottotitolato il post con: "Sono la patria e posso fare tutto il cazzo che voglio", un cenno a una delle battute più famose della serie. L'account Twitter di The Boys ha apprezzato naturalmente questa versione al femminile di Homalander che in brevissimo tempo ha fatto il giro del web.

Homelander è stato creato dallo scrittore Garth Ennis e dall'artista Darick Robertson per la serie di fumetti The Boys pubblicata per la prima volta da WildStorm Productions e successivamente da Dynamite Entertainment. Anche se viene accennato nel primo numero, Homelander fa la sua prima apparizione completa in The Boys #3. I fumetti, proprio come la serie Prime mostrano tutta la brutalità di questo eroe che più che salvare vite mira sola ad alimentare il proprio ego.

E mentre Erik Kripke stuzzica i fan sul finale di The Boys 3, in molti si domandano quale sarà il destino di questo terribile personaggio interpretato da Antony Starr.