The Boys, Homelander legge le recensioni e si infuria: l'esilarante video di Eric Kripke

Quando Amazon Prime ha pubblicato in streaming la seconda stagione di The Boys, molti fan già pregustavano un sontuoso binge watching. Hanno avuto un'amara sorpresa, però, quando hanno scoperto che gli episodi sarebbero usciti con cadenza settimanale. Molti di loro, indispettiti, hanno iniziato a tempestare Amazon di recensioni negative.

I commenti, per fare qualche esempio, erano del tipo "Che peccato, non vedevo l'ora di guardarlo... ora aspetterò che venga cancellato", mentre qualcun altro è stato più lapidario, utilizzando una sola parola: "Spazzatura".

Eric Kripke, creatore e showrunner di The Boys, non ci sta e ha trovato un modo divertente di rispondere ai fan. In un video pubblicato su Twitter, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, ha utilizzato delle scene dell'ultimo episodio e ha immaginato Homelander (Antony Starr) intento a leggere tutte le recensioni a una stella. Man mano che scorrono i commenti, la sua espressione diventa sempre più furiosa. Un modo semplice, ironico e al contempo elegante di protestare per la situazione venutasi a creare, non c'è che dire.

"Capisco la delusione della gente" aveva qualche giorno fa dichiarato Kripke a The Wrap, "ma francamente, credevo che avessimo comunicato chiaramente che le uscite erano settimanali. Col senno di poi, ovviamente, avremmo dovuto fare molto di più per assicurarci che i fan non rimanessero delusi. Ripeto, lo avevamo annunciato. Ma forse dovevamo mettere delle insegne al neon."

