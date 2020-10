The Boys, Homelander vs. Superman: ecco il video che sta facendo impazzire il web

É indubbio che Homelander sia il personaggio preferito della serie Amazon The Boys. Se nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato un eccezionale video in cui il supereroe stermina gli Avengers, ora dal web arriva un nuova straordinaria clip in cui il leader dei Sette interpretato da Antony Starr si trova a fare i conti con il Superman di Henry Cavill.

Per come abbiamo avuto modo di vedere nel corso degli episodi, Homelander rappresenta una versione psicopatica dell'Uomo d'Acciaio. Possiede gli stessi poteri e le stesse abilità ma è privo di sentimenti umani e di qualsiasi morale. Si tratta di un supereroe senza scrupoli, megalomane e incredibilmente egocentrico che controlla i suoi colleghi con fare sadico.

Ora, i mondi di Superman e Homelander si scontrano in un nuovo video realizzato dal canale YouTube Adeel of Steel che sta letteralmente mandando in tilt il popolo del web. La clip anticipa ciò su cui molti hanno speculato: in una lotta tra i due supereroi, chi vincerebbe? Le immagini scorrono in maniera incredibilmente fluida, facendo sembrare che Superman si presenti nell'universo alternativo di The Boys per sconfiggere Homelander. Il montaggio si conclude stuzzicando l'immaginazione degli spettatori con una lotta a mezz'aria tra i due supereroi, introducendo l'idea di un potenziale film intitolato Homelander vs. Superman.

Di recente un utente di Reddit aveva trasformato Chris Evans in Homelander, sottolineando le incredibili analogie tra la star di Captain America e Antony Starr. Inoltre BossLogic ha immaginato Queen Maeve come Wonder Woman. Insomma il mondo di The Boys diventa sempre più ricco di fan art che lo fondono con l'universo Marvel e quello DC.