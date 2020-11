The Boys: ecco l'idea di Billy Butcher per le decorazioni di Halloween

Nelle ultime ore Karl Urban è apparso in un breve video pubblicato da profilo Twitter ufficiale di The Boys. In questa clip l'interprete di Billy Butcher appare intento a ritagliare una zucca per esprimere tutto il suo odio nei confronti dei Supereroi.

La sequenza piuttosto cupa accompagnata da musica hard rock, è incentrata sui movimenti feroci di Billy che tenta di disegnare un'esplicita decorazione sulla zucca per celebrare la festività di Halloween. L'uomo se ne allontana poi ridacchiando, mostrando a tutti il suo incredibile lavoro che senza mezzi termini manda a quel paese i supereroi corrotti del suo mondo. Il tweet di accompagnamento recita semplicemente: "Qualche ispirazione per voi figli di put***a", riprendendo il linguaggio tipico dei Ragazzi nella serie di Amazon Prime Video.

Intanto vi ricordiamo che proseguono i lavori per The Boys 3 in cui vedremo una versione totalmente distorta degli Avengers rappresentata dal secondo superteam creato dalla Vought chiamato Payback. Nell'ultimo periodo i fan della serie si sono divertiti a creare diversi video dedicati alla serie. In particolare un utente di Reddit ha creato un eccezionale montaggio in cui Patriota stermina i Vendicatori mente, un utente di Youtube ha immaginato un eccezionale scontro tra il leader dei Sette e Superman. Voi cosa vi aspettate dalla terza stagione di questo amatissimo show? Fatecelo sapere nei commenti.