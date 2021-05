The Boys, Invincible e altre storie di coraggio su Amazon Prime Video: scopritele tutte

Avete presente quando siete un po' giù di corda, o magari avete semplicemente bisogno di qualcosa o qualcuno che vi sia d'ispirazione per convincervi ad agire in situazioni in cui avete paura di fare il primo passo? Amazon Prime Video potrebbe fare al caso vostro con questa compilation di titoli da vedere in streaming.

Il mondo del cinema e delle serie tv può essere un fedele compagno di vita, il più fedele anzi (assieme, forse ai propri animali domestici) perché non ci abbandona davvero mai.

È sempre lì, pronto a fornirci supporto, ispirazione o valvola di sfogo ogni volta che ne abbiamo bisogno. Basta solo saper scegliere il titolo giusto...

Ecco perché Amazon Prime Video ha ben pensato di creare una piccola playlist per chi è in cerca di coraggio e ci ha proposto questa lista piuttosto variegata di film e serie da guardare per l'occasione.

E anche se troviamo titoli come la serie hit The Boys o l'acclamata serie animata Invincible, non serve essere supereroi per poter reclamare un po' di coraggio. Spazio dunque anche alle serie drammatiche Little Fires Everywhere con Kerry Washington e Reese Witherspoon, o The Handmaid's Tale con Elisabeth Moss; o ancora il film Sylvie's Love con Tessa Thompson e l'attore di Bridgerton Regé-Jean Page.

Ma per scoprire se c'è qualcosa che possa essere di vostro gradimento, vi invitiamo a consultare la lista che trovate qui di seguito:

Them

Papillon

The Handmaid's Tale

Little Fires Everywhere

The Boys

Invincible

La Ferrovia Sotterranea (in arrivo a breve)

Escape From Pretoria

Quella Notte a Miami...

Sylvie's Love

E voi, cosa guarderete oggi?