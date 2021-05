The Boys, Jack Quaid accoglie la new entry Jensen Ackles: guardate la foto

Sembrava sin da subito una possibilità ovvia per la sua carriera: dopo aver condiviso anni d'avventura in Supernatural, Jensen Ackles è entrato a far parte del cast di un altro show di Eric Kripke, The Boys, su Amazon Prime Video. Ackles in questo momento è sul set della serie e mostra una barba piuttosto folta nella foto insieme a Jack Quaid.

Con la produzione di The Boys 3 in corso attualmente in Canada, Jensen Ackles ha dovuto subire una quarantena obbligatoria di due settimane prima di poter iniziare le riprese, in ottemperanza alle normative di sicurezza previste per il COVID-19.

La barba sembra che faccia parte del suo personaggio: l'ex star di Supernatural interpreterà Soldier Boy, un personaggio simile a Captain America che i fan della serie a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson conoscono bene.



Jensen Ackles aveva già mostrato nei giorni scorsi il suo nuovo look, stupendo i fan abituati ad un aspetto estetico completamente differente dell'attore.

"Penso che chiunque si aspetti che Jensen si presenti e sia un bravo ragazzo, rimarrà deluso. Nei fumetti è perlopiù solo un po' maldestro e sottomesso a Homelander, direi. Mentre scriviamo stiamo davvero parlando della storia di Vought, perché è come John Wayne. [...] Proviene da un'epoca diversa ma ha l'ego e l'ambizione. Si presenta in un modo diverso perché proviene da un'epoca diversa" racconta Eric Kripke.



Secondo quanto riportato da Laz Alonso, The Boys 3 sarà più sanguinosa che mai.