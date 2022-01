The Boys, Jack Quaid ne è certo: 'La stagione 3 è la migliore'

Amazon ha da poco annunciato la data di uscita di The Boys 3 facendo ritornare alle stelle l'entusiasmo per lo show di supereroi più pazzo di sempre. Ora, a metterci il carico da novanta ci ha pensato anche Jack Quaid sottolineando che la nuova stagione è la migliore fatta sino ad ora.

In una recente intervista l'interprete di Hughie Campbell ha sottolineato che i nuovi episodi saranno alquanto incasinati ma, è forse proprio questo il loro valore aggiunto.

"Penso che questa stagione sia la migliore fatta fino ad ora. Si, la stagione 3 è la migliore. Ovviamente sono molto di parte, ma è la stagione ancora più incasinata tra tutte quelle che abbiamo fatto. Accadono così tante cose, cose che naturalmente ti aspetteresti da questi ragazzi".

Ha poi aggiunto: "Ci saranno comunque tante novità, affronteremo tante cose nuove. Vedrete cose totalmente diverse per i nostri personaggi, arriveranno dove non sono mai arrivati. Sono così entusiasta. Sarà fantastico... io non so cos'altro dire, voglio solo precisare che la stagione 3 di The Boys è stata davvero la più divertente da girare, e la troupe, siamo solo questa grande, enorme stramba famiglia. Sono davvero orgoglioso di quello che abbiamo fatto e non vedo l'ora che la gente lo veda".

Oltre alla solita componente di pazzia, in The Boys 3 avremo tempo per riflettere, soprattutto sulla mascolinità tossica che serpeggia nella nostra società. Insomma, le premesse per una stagione con i controfiocchi ci sono decisamente tutte!