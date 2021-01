The Boys, Jack Quaid chiede scusa per quella scena crudele in Hunger Games

In attesa dell'inizio delle riprese della terza stagione, i fan di The Boys rivedono i vecchi episodi o i precedenti lavori dei loro attori preferiti. Jack Quaid, per esempio, prima di interpretare Hughie Campbell aveva debuttato al cinema nel 2012, con il ruolo del giovane tributo Marvel in Hunger Games.

Proveniente dal Distretto 1, è lui a uccidere la giovanissima Rue (Amandla Stenberg), la cui morte verrà presto vendicata da Katniss (Jennifer Lawrence), di cui Marvel finisce quindi per essere la prima vittima.

Nei giorni scorsi, Jack Quaid ha scherzosamente chiesto scusa su Twitter per quel delitto, ricordando però che anche la sua sorte, successivamente, non è stata delle migliori. Come si può leggere anche in calce alla notizia, a un utente che aveva scritto "Un momento... Jack Quaid uccide Rue?", pubblicando anche un fotogramma di Hunger Games, l'attore ha risposto: "Oh m***a hai ragione. Mi dispiace".

Nei successivi commenti, Quaid ha aggiunto: "In tutta onestà, ho avuto la mia punizione MOLTO presto dopo. Ero stato sottoposto al lavaggio del cervello della mia lussuosa educazione al Distretto 1. Ma sì, sono incredibilmente dispiaciuto."

Per altri approfondimenti su The Boys, rimandiamo alle 5 migliori scene con Patriota come protagonista e alla recente rivelazione delle minacce ricevute da Erik Kripke per la serie, disponibile in streaming su Amazon Prime Video.