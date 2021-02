The Boys: Jack Quaid condivide un nuovo scatto dal set della terza stagione

Le riprese della terza stagione di The Boys sono ufficialmente partite e per l'occasione Jack Quaid ha deciso di pubblicare una nuova foto sui social network in compagnia di Erin Moriarty.

I due appaiono molto felici e sorridenti, e ciò testimonia la loro incredibile voglia di tornare a lavorare sui nuovi episodi dello show di Erik Kripke. La didascalia dell'immagine recita:

"Saluti dalla terza stagione a tutti. Che dite, siamo felici di tornare a lavoro?".

La seconda stagione della serie si è conclusa con Hughie e Annie che hanno tentato di superare il momento difficile, rimettendo insieme i pezzi della loro storia d'amore con non pochi patemi. Il personaggio interpretato da Quaid ha deciso di allontanarsi per accettare un nuovo lavoro (ma ignora di essere alle dipendenze di Victoria Neuman) e Starlight ha deciso di resistere i Sette.

"Dovremmo essere molto preoccupati per il fatto che Hughie lavori per lei", ha detto in precedenza Kripke in un'intervista a TVLine. "Povero Hughie, pensava davvero di essere riuscito a rimettersi in piedi da solo ed acquisire finalmente un po' di indipendenza e fare le cose nel modo giusto, ed è entrato direttamente nella bocca del leone, che è qualcosa con cui dovrà fare i conti nella terza stagione, di sicuro".

In attesa dei nuovi episodi, date uno sguardo alla trama della terza stagione di The Boys.