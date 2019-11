The Boys, per Jack Quaid: 'Non siete pronti per la seconda stagione!'

Nel corso di una recente intervista concessa in esclusiva a ComicBook.com, Jack Quaid ha potuto anticipare qualcosa riguarda all'attesa seconda stagione di The Boys, la serie distopica tratta dal fumetto di Garth Ennis.

L'interprete di Hugh "Hughie" Campbell ha dichiarato a proposito di quello che il pubblico si aspetta dai nuovi episodi: "Oh cavolo, penso che nessuno sia pronto per la seconda stagione. E' assolutamente fuori di testa. Dirò questo: in proporzione alla prima è molto più grande. Penso che abbiamo superato la prima stagione, in termini di momenti folli che ti fanno dire 'Che diavolo?'. In questa stagione ho fatto cose che sono state una prima volta per me nella mia carriera, e probabilmente non le rifarò più. Sicuramente un momento in particolare... Non posso ancora parlarvene, ma quando lo vedrete, saprete di cosa sto parlando".

Quaid ha continuato: "E penso che siamo diventati molto più profondi con ogni singolo personaggio dello show. È più grande, ma è molto più profondo con tutti. Penso che questo sia ciò che è davvero importante nella seconda stagione, non è importante diventare più grande in termini di esplosioni o combattimenti - cosa che comunque abbiamo totalmente - ma immergere lo spettatore davvero nei personaggi e fargli capire cosa li spinge ad agire. E dal punto di vista di Hughie, ci occupiamo molto di questo. Quindi sì. Sono davvero entusiasta e non vedo l'ora che le persone vedano la seconda stagione. Penso che sia anche meglio della prima stagione, secondo me".

The Boys era stato rinnovato da Amazon Prime Video ancor prima del debutto della prima stagione dello show. Pochi giorni fa, Karl Urban - che nella serie interpreta Billy Butcher - ha rivelato di aver terminato le sue riprese sul set della seconda stagione. Su queste pagine trovate anche la nostra recensione della prima stagione. I nuovi episodi dovrebbero essere diffusi sulla piattaforma digitale la prossima estate. Tra le new entry ci sarà anche Patton Oswalt.