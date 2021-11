The Boys, Jack Quaid non riesce a smettere di ridere nei nuovi bloopers pubblicati

Mentre il team creativo di The Boys si prende gioco della Marvel con trovate sempre nuove, i fan dello show attendono con impazienza l'arrivo della terza stagione. Sono tanti i nuovi personaggi di The Boys 3, ma nell'ultimo video di bloopers pubblicato dalla pagina ufficiale dello show, ci si è concentrati su uno: Hughie.

Come vediamo nella breve clip postata su twitter, il suo interprete, Jack Quaid, si è divertito davvero molto sul set della serie. Troppo, probabilmente, perché come vediamo l'attore non riesce a smettere di ridere, e interrompe più volte i ciak proprio per questo motivo. La serie è folle e assolutamente divertente, ed è chiaro che a pensarlo non sono solo i fan, ma anche i protagonisti.

Lo showrunner Eric Kripke, in un'intervista rilasciata quest'anno, ha dichiarato che però questa stagione raggiungerà livelli di follia tutti nuovi, con vari elementi intriganti nella trama e un episodio intitolato "Erogasmo". "Senza fare spoiler, ieri stavo montando e stiamo facendo qualcosa nel primo episodio della terza stagione che non solo penso sia la cosa più pazza che abbiamo mai fatto, ma la più folle che qualcuno abbia mai fatto", ha detto. "Probabilmente non funzionerà. Chi lo sa? Ma questa gag che stiamo tirando fuori mi eccita così tanto. Ed è sicuramente qualcosa che nessuno aveva mai visto prima, sicuramente per una ragione buona. Tutto ciò è davvero eccitante."

Questa dichiarazione, ovviamente, non può che incuriosirci. Intanto, però, guardiamo insieme il video dei bloopers.