The Boys: Jack Quaid vorrebbe una serie TV su Bioshock, ecco cosa ha detto

Dopo aver visto l'ultimo video dietro le quinte di The Boys, vi segnaliamo questa interessante intervista a Jack Quaid, protagonista della serie, che siamo sicuri farà felici i numerosi appassionati di Bioshock.

L'interprete di Hughie ha risposto alle domande dei giornalisti di Comicbook.com, in particolare riguardo quali videogiochi vorrebbe vedere portati su grande schermo, a questo punto ha subito citato Bioshock, franchise creato da Irration Games e in particolare da Kevin Levine: "Credo che dovrebbero fare una serie TV di Bioshock, un film sarebbe troppo corto. Voglio dire ho qui a casa con me uno Sky Hook, Infinity è veramente fantastico. Penso sia più semplice ed interessante rispetto al primo. Anche Minerva's Den è molto bello, comunque si prima o poi dovranno farlo".

Nel corso degli anni, diversi studio avevano provato a produrre un film ispirato alle vicende di Bioshock, ma per ora non è ancora stato annunciato niente di ufficiale. Siamo sicuri che Jack Quaid sarebbe comunque entusiasta di interpretare un personaggio dell'opera di Kevin Levine. Infine vi ricordiamo che la prossima puntata di The Boys sarà disponibile il prossimo 18 settembre, mentre aspettiamo vi segnaliamo questa intervista all'interprete di Becca in The Boys, in cui parla delle difficili scelte di Becca.