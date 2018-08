The Boys, Jennifer Esposito si unisce al cast della serie Amazon di Seth Rogen e Goldberg

È grazie al puntualissimo Deadline che possiamo informarvi dell'entrata dell'attrice Jennifer Esposito (Blu Bloods) nel cast dell'attesissima The Boys, adattamento televisivo targato Amazon Prime Video dell'omonimo e amato fumetto ideato dal geniale Garth Ennis e disegnato da Darick Robertson.

Come scrive il sito, la Esposito vestirà all'interno della serie i panni dell'Agente della CIA Susan L. Rayner, una donna che condivide una complicata relazione sentimentale -più passionale, ai limiti del violento- con il protagonista e capo del gruppo di vigilanti di supereroi, Billy Butcher. La Rayner in realtà sarebbe nell'economia della storia un'autorità superiore ai The Boys, ma questi ultimi agiscono tendenzialmente di testa loro, senza rendere conto a nessuno a incappando in più di un'occasione in pesanti ramanzine dai piani alti del governo se non addirittura problematiche maggiori.



L'adattamento televisivo sarà curato da Seth Rogen ed Evan Goldberg e il creatore di Supernatural e Timeless Eric Kripke. L'episodio pilota sarà diretto da Dan Trachtenberg, regista di 10 Cloverfield Lane. "Senza il successo di Preacher non posso immaginare che qualcuno avrebbe davvero preso in considerazione questa nuova serie", ha recentemente dichiarato Goldberg ai giornalisti. "Preacher è di gran lunga la cosa più pazzesca e impegnativa che io abbia mai fatto, ma The Boys è molto più radicato nella realtà ed è ugualmente insano nella sua analisi incredibilmente grintosa e spietata dei difetti sociali."



The Boys vedrà nel cast Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Wee Hughie), Karen Fukuhara(Femmina della Specie), Tomer Capon (il Francese), Laz Alonso (Latte Materno), Elisabeth Shue nei panni di Madelyn Sitwell, Erin Moriarty nei panni di Starlight, personaggio legato al gruppo dei supereroi I Sette, che comprenderanno Antony Starr nei panni di Patriota, Dominique McElligott nei panni di Queen Maeve, Jesse T. User come A-Train, Chase Crawford nei panni di Abisso e Nathan Mitchell in quelli di Black Noir.



Non c'è ancora una data per la release ufficiale.