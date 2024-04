The Boys, dopo Jensen Ackles anche un'altra star di Supernatural vuole esserci

Jeffrey Dean Morgan sarà una delle new entry nel cast di The Boys 4 e se siete fan di Supernatural sapete già che questo vuol dire solo una cosa: piccola reunion tra padre e figlio!

La star di The Walking Dead, infatti, condividerà il set anche Jensen Ackles che in The Boys interpreta il primo super della storia ma che l'attore ha visto crescere nel suo primo ruolo di spicco come suo figlio Dean Winchester. Insomma sembrerebbe che all'appello manchi soltanto Jared Padalecki!

La possibilità che anche il secondo figlio dei coniugi Winchester debutti nel folle mondo dei supereroi è stata ampiamente valutata da Padalecki "Sì, Eric Kripke mi ha contattato - ha detto Padalecki a Collider - e la mia risposta è il 90% delle volte 'Amico, ora ho 41 anni e tre figli. Non ho più 25 anni, non mi alleno più tre ore al giorno. So che mi farai spogliare, quindi lasciami chiamare prima un nutrizionista e un allenatore, chiudimi nella camera iperbarica per otto mesi prima che tu mi faccia vedere. Ma sì, sarebbe ovviamente molto divertente rivedere Kripke e lavorare in quello show". Forse dopo aver dato la caccia ai demoni per 15 anni, Padalecki vuole solo un po' di riposo e di un ambiente più "tranquillo" che poco si lega al folle mondo (senza censure) di The Boys!



La star ha sottolineato che per lui sarebbe folle prendere parte alla serie TV con Karl Urban proprio per via dei contenuti decisamente spinti dello show: "Adoro guardarlo, ma immagina essere lì. Insomma, ho dei figli. Mia mamma e mio papà sono ancora vivi. Ho dei nonni. Non so, dovrei staccare la corrente elettrica quando lo spettacolo va in onda".



Lo show Prime Video tornerà quest'estate con la quarta stagione: nell'attesa potete dare un'occhiata al nuovo poster di The Boys 4!

