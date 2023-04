The Boys, Jensen Ackles annuncia un cameo nella saga

Dopo gli ultimi, terribili eventi della terza stagione di The Boys, Jensen Ackles, interprete di Soldatino, ha appena annunciato che il suo personaggio avrà un cameo all'interno della saga: si riferisce a Gen V, spin-off in arrivo nel 2023 su Prime Video.

Ad annunciarlo è stato Ackles stesso, secondo il quale Soldatino tornerà per un "breve momento" in Gen V; eppure, le sorprese non finiscono qui: i fan, infatti, possono aspettarsi "molti altri cameo derivanti dalle infiltrazioni del progetto principale nello spin-off". Inoltre, l'attore ha colto l'occasione per commentare l'assunzione di Erick Kripke come produttore esecutivo: "Lui e io eravamo alla costante ricerca di idee, al punto che lavoravamo tra una ripresa e l'altra in cerca di nuove scene" ha spiegato.

Cosa aspettarci da Gen V? Stando alle poche informazioni in nostro possesso, la serie sarà ambientata durante gli eventi dell'ultima stagione di The Boys e seguirà il percorso di alcuni adolescenti che frequentano la Godolkin University, un rifugio di supereroi gestito nientemeno che dalla Vought International. Inoltre, il produttore di Gen V ha anticipato che nello spin-off "scorrerà sangue"... Nel cast, invece, figureranno attori come Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway e Maddie Phillips. Le riprese sono iniziale nel campus dell'Università di Toronto Mississauga nel maggio 2022, per poi concludersi a ottobre con il titolo provvisorio di Varsity; infine, la produzione si è conclusa nel settembre dello stesso anno.

Lo show in questione ha sempre cercato di ironizzare sulla banalità di altri film sui supereroi, pur senza cadere nella discriminazione: ad esempio, sapevate che il cast di Gen V accoglie una vecchia conoscenza della Marvel?