The Boys, Jensen Ackles come Soldier Boy in questa splendida fanart di BossLogic

Ormai lo sanno anche i muri: l'attore di Supernatural Jensen Ackles si unirà al cast della terza stagione di The Boys nel ruolo di Soldier Boy. E in attesa che questa arrivi, ecco la splendida fanart di BossLogic.

La serie tv di Amazon Prime Video ci sta regalando davvero tante gioie ultimamente.

Prima l'annuncio del casting dell'attore di X-Men Shawn Ashmore per la seconda stagione dello show, poi quello di Jensen Ackles per la terza, e se tutto va bene (ma qui le probabilità sembrano giocare a nostro sfavore), anche Jeffrey Dean Morgan potrebbe unirsi alla terza stagione di The Boys.

Intanto però abbiamo conosciuto meglio Soldier Boy, il personaggio che l'interprete di Dean Winchester porterà in scena in questa nuova avventura targata sempre Eric Kripke, e abbiamo visto che, come ogni supereroe nel mondo di The Boys, non c'è certo da fidarsi di un tipo del genere, per quanto patriottico ed eroico possa sembrare a prima vista.

"Soldier Boy @jensenackles. Non vedo l'ora che arrivi la terza stagione, e la seconda stagione di @theboystv non è ancora uscita. E sì, ho fatto in modo che i suoi capelli ricordassero un'aquila..." scrive BossLogic nella caption che accompagna la fanart che raffigura proprio l'attore nei panni di Soldier Boy.

E mentre la terza stagione di The Boys è già in fase di sviluppo, noi attendiamo ancora con ansia il debutto della seconda, che avverrà il prossimo 4 settembre su Amazon Prime Video.

E voi, che ne pensate di questa fanart? E che vi aspettate dai nuovi episodi di The Boys? Fateci sapere nei commenti.