The Boys, Jensen Ackles condivide una nuova foto di Soldier Boy dal dietro le quinte

Finalmente ieri è stata svelata la data di uscita di The Boys 3, il nuovo lotto di otto episodi della serie Amazon Prime Video introdurrà alcuni nuovi personaggi e concetti, incluso il nuovo personaggio interpretato da Jensen Ackles, Soldier Boy, a cui possiamo dare un’occhiata in una nuova foto.

I fan sono molto curiosi di vederlo in azione ma nel frattempo l'attore ha condiviso uno scatto dietro le quinte che potete vedere in calce alla notizia e mostra Soldier Boy in cima a una pila di macerie.

Nei fumetti, Soldier Boy è un personaggio in stile Capitan America e sebbene sia contraddistinto da alcuni aspetti controversi, i fan sono decisamente curiosi di vedere l’interpretazione di Ackles.

"La terza stagione approfondirà molto di più la storia di come siamo arrivati qui attraverso il personaggio di Soldier Boy", ha rivelato lo showrunner Eric Kripke a Vanity Fair. "Siamo stati in grado di scavare sia nella storia del paese e anche di guardare davvero alla mascolinità tossica, ai ruoli maschili e allo spettacolo di me**a che hanno causato nel complesso.”



La seconda stagione di The Boys si è conclusa con un cliffhanger dato è stato rivelato che la deputata Victoria Neuman (interpretata da Claudia Doumit) era dietro una serie di attacchi apparentemente casuali che hanno visto le teste delle vittime esplodere senza spiegazioni. Resta da vedere se Soldier Boy avrà un ruolo nella battaglia contro questa nuova minaccia, ma questa nuova immagine dimostra che è sicuramente pronto a sporcarsi le mani nel frattempo.