The Boys: Jensen Ackles condivide altri scatti del suo Soldier Boy dalla Stagione 3!

Mentre si sono concluse le riprese di The Boys 4, Jensen Ackles ha condiviso sui social degli scatti dietro le quinte della Stagione 3 della serie, annunciando la sua partecipazione alla maratona cinematografica della serie attualmente in programma a Los Angeles. L'attore si è divertito molto nei panni di Soldier Boy, come evidenziato dalle foto.

Nelle immagini condivise sul suo profilo Instagram, vediamo Ackles in vari momenti della terza stagione e i vari look che assume dal momento del ritorno nella società di Soldier Boy. Il personaggio verrà sonoramente sconfitto alla fine della terza stagione, grazie anche al sacrificio di Queen Maeve, e verrà nuovamente ibernato.

In precedenza, parlando dell'episodio Eroegasmo, Ackles aveva raccontato come fosse stato un episodio impegnativo da girare, ma per il quale alla fine era davvero entusiasta. "Persino il regista diceva: 'Non so più cosa sto girando'. La nostra troupe sembrava traumatizzata. Non si può fare a meno di vederlo. Quel dentifricio non rientrerà nel tubetto".

Il creatore Eric Kripke aveva dichiarato che per lui si era trattato di uno dei migliori episodi della serie fino ad oggi e che difficilmente verrà superato in futuro, affermando che "non ci sarà modo di superare 'Eroegasmo'". Aveva anche detto che il via libera alla realizzazione dell'episodio è stato dato da Amazon come "ricompensa per due stagioni di show di successo".

Non è ancora chiaro se Jensen Ackles tornerà in The Boys 4, magari anche solo in un cameo.

Entrato nel cast nella terza stagione, Soldier Boy è uno dei primi supereroi americani. È anche l'ex leader dei Payback, che hanno combattuto insieme dalla Seconda Guerra Mondiale fino a quando la squadra lo ha tradito. Finito per essere sottoposto a esperimenti da parte di scienziati russi per decenni, nel corso della scorsa stagione i Boys lo salvarono per usarlo come arma contro la Vought International e Patriota. Ma le cose non vanno esattamente come le avevano pianificate...