The Boys, Jensen Ackles aveva davvero fatto il provino per Captain America?

Leggenda vuole che tra gli attori che fecero il provino per il ruolo di Captain America ci fosse anche l'attore di The Boys Jensen Ackles, ma che avesse poi "perso" contro Chris Evans. Ora l'interprete di Soldier Boy nella serie Amazon mette in chiaro una volta per tutte come è andata.

"Ho mai fatto l'audizione per Captain America? No" afferma una volta per tutte l'attore di Supernatural e The Boys Jensen Ackles.

"Non ne ho mai avuto neanche l'opportunità nemmeno di parlarne perché ero impegnato [a girare Supernatural] e non credo che avrebbero spostato le varie date per accomodare i miei impegni" ha spiegato, ricordando il suo impegno a lungo termine con la serie The CW "Quindi no. Ma avrei amato poterne avere l'opportunità, anche perché Chris [Evans] e io ci trovavamo spesso l'uno contro l'altro a questi provini, all'epoca. Sfortunatamente però non in quell'occasione!".

E se non si può essere Captain America, perché non diventare quella che ne è sostanzialmente la parodia?

Adesso Jensen Ackles avrà modo di interpretare un supereroe live-action (ha doppiato anche Batman ne Il Lungo Halloween, ad esempio) nella serie amazon The Boys, e che supereroe! Insomma, li avete presenti i supereroi in stile The Boys, no? Ecco, avete capito...

