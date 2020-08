The Boys, dopo Jensen Ackles anche Jared Padalecki si unirà alla terza stagione?

Jensen Ackles farà parte di The Boys: una vera sorpresa per i fan dell'attore. Ma ora è giunto il momento della domanda che tutti gli spettatori di Supernaturals stavano aspettando. Ci sarà anche Jared Padalecki nella terza stagione?

Dopo aver passato anni a dare la caccia ai mostri fianco a fianco, i due fratelli Winchester potrebbero ritrovarsi invischiati in una storia di supereroi spietati e terroristi a caccia di vendetta. Sebbene non ci siano conferme in merito, ipotizzare la partecipazione di Padalecki non è poi così assurdo.

Sia Supernatural sia The Boys sono serie ideate da Eric Kripke. Tra il produttore e i due attori si è creato un vero rapporto di amicizia nel corso degli anni, senza considerare che lo stesso Kripke si era già detto favorevole a proseguire la loro collaborazione anche in altri progetti futuri. Che sia proprio The Boys uno di quei progetti?

La ciliegina sulla torta sarebbe la partecipazione di Jeffrey Dean Morgan, visto che l'attore di The Walking Dead aveva interpretato il padre dei fratelli Winchester in Supernatural. Una bella riunione di famiglia potrebbe anche starci dopo tutto. Purtroppo il vero interrogativo è legato agli impegni attoriali di Jared Padalecki, attualmente occupato con il reboot di Walker Texas Ranger, un ruolo che potrebbe portargli via la maggior parte del tempo, soprattutto con le nuove misure di sicurezza legate alla pandemia.

Mai dire mai, comunque. Cosa ne pensate? Vorreste vedere i due attori di nuovo insieme in The Boys?