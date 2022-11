The Boys: Jensen Ackles in posa come Soldier Boy nelle foto dietro le quinte

L'account Twitter ufficiale di The Boys ha condiviso delle foto inedite del dietro le quinte di Jensen Ackles sul set, mentre posa per la macchina fotografica e si prepara a girare una scena con gli attori Jack Quaid e Karl Urban. Le foto in questione risalgono al periodo di riprese della terza stagione di The Boys ormai disponibile in streaming.

Secondo la didascalia, le foto sono state scattate durante le riprese dell'episodio 6 della terza stagione, ovvero "Herogasm", che ha visto il personaggio di Ackles, Soldier Boy, allearsi con Butcher e Hughie per uccidere Homelander. Essendo una scena ambientata proprio fuori dalla festa Herogasm, queste foto sono alcuni dei pochi scatti dietro le quinte dell'episodio che non presentano nulla di particolarmente vietato ai minori. I social media di The Boys avevano già pubblicato un filmato di Ackles e Starr mentre ricreavano il momento della tanto decantata scena di combattimento tra Soldier Boy e Homelander.

All'epoca della promozione della serie, Ackles aveva raccontato che Herogasm era stato un episodio impegnativo da girare, ma per il quale era entusiasta. "Persino il regista diceva: 'Non so più cosa sto girando'. La nostra troupe sembrava traumatizzata. Non si può fare a meno di vederlo. Come quando il dentifricio non può più tornare nel tubetto". Il creatore Eric Kripke ritiene che sia stato uno dei migliori episodi della serie fino ad oggi e che difficilmente verrà superato in futuro. Ha anche detto che il permesso di realizzare l'episodio è stato dato da Amazon come "ricompensa per il successo delle due stagioni precedenti".

Al momento sono in corso le riprese di The Boys 4 che a quanto pare vedranno il ritorno di Black Noir, personaggio morto nel corso della precedente stagione, ucciso da Homelander, ma che verrà rimpiazzato da un altra persona per ingannare ancora una volta l'opinione pubblica attorno ai Sette.