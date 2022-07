The Boys, Jensen Ackles rivela: 'Erano stati considerati anche altri nomi per Soldier Boy'

Quest'ultima stagione di The Boys ha introdotto un nuovo personaggio molto importante, Soldier Boy, interpretato da Jensen Ackles. Si tratta del leader dei Sette del passato, tornato a cercare vendetta. Ackles ha recentemente rivelato che erano stati considerati altri nomi prima di lui: di chi si tratta?

"Generalmente si passa per i casting director e i produttori dei network e tutte queste cose" ha esordito Ackles, spiegando a Men's Health come funziona normalmente il processo di audizione per ottenere un ruolo. "Ma in questo caso avevo una linea diretta con lo showrunner" ha poi aggiunto. E in effetti Ackles ed Eric Kripke si sono conosciuti anni fa grazie a Supernatural, show di cui l'attore è stato grande protagonista per 15 anni e a cui Kripke ha lavorato.

Tuttavia non è stato comunque semplice per l'attore ottenere la parte. "So che c'erano dei nomi che credo il network stesse considerando. C'era una short list" ha aggiunto l'interprete di Soldier Boy. "E quando Kripke ha letto alcuni di questi nomi a me, ero tipo 'Oh beh, non succederà. Non ho alcuna possibilità. Queste sono star del cinema'."

Questa affermazione ha ovviamente destato la curiosità dell'intervistatore, che è stato però fermato subito da Ackles: l'attore è infatti convinto che finirà nella blacklist di Hollywood se rivelerà quali altre star erano in pole position per ottenere il ruolo. Non ci resta che sperare che gli stessi protagonisti si facciano avanti.

E voi, chi avreste voluto vedere nei pannindi Soldier Boy se non ci fosse stato Ackles? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco la recensione di The Boys 3.