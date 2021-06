The Boys, Jensen Ackles sfida Zachary Levi e Aldis Hodge: 'Scontro con Hawkman e Shazam!'

Sono in corso le riprese della terza stagione di The Boys, e nei giorni scorsi abbiamo visto le prime immagini ufficiali del Soldier Boy di Jensen Ackles. L'attore di Supernatural sembra già discretamente a suo agio nella tuta da supereroe, tanto da aver chiamato a raccolta due colleghi che interpretano ruoli analoghi sullo schermo.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Jensen Ackles è intervenuto a commentare un post su Instagram di Zachary Levi, in cui l'attore di Shazam! Fury of the Gods è in posa con Aldis Hodge, che interpreterà Hawkman in Black Adam.

"Hawkman e Shazam entrano in un bar" scrive Zachary Levi nella didascalia, "che si dà il caso sia anche un magnifico campo da golf, che rende il golf come il bowling, e io vivo per questo!"

Tra i tanti commenti spicca proprio quello di Jensen Ackles, in gran forma per The Boys 3, che scrive: "Quando torno a casa... tu, io e Hodge lo rifaremo. Vestiti da supereroi."

Anche da questi particolari si nota l'entusiasmo dell'attore per il ruolo di Soldier Boy. "Il nostro obiettivo era quello di evidenziare un'era passata di aperta mascolinità e grinta" ha raccontato la costumista Laura Jean Shannon parlando del suo lavoro. "Con quel pedigree, ci siamo tuffati a capofitto sulla realizzazione di un qualcosa che unisse la praticità di un soldato con la spavalderia di un cowboy vecchia scuola. Sapevamo che l'attore doveva unire la qualità di Steve McQueen con un atteggiamento alla John Wayne: fortunatamente Jensen Ackles incarna tutto questo."