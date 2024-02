The Boys, Jensen Ackles sicuro: 'Sono nella serie grazie a Supernatural'

The Boys 4 è sempre più vicina, e nel frattempo l’attore Jensen Ackles ha spiegato il motivo legato al suo ingresso nella serie.

L’interprete di Soldatino aveva già lavorato assieme allo showrunner Erick Kripke nella serie Tv Supernatural, e secondo l’attore, è proprio grazie a quest’ultima che ha ottenuto la possibilità di far parte di The Boys, aldilà ovviamente della sua bravura. Queste le sue parole a Entertainment Weekly:

“Eric non si è preso molto tempo per pensare: "Cosa potrei fargli fare che non potrei mai fargli fare in Supernatural?". E l'ha inserito al volo nella sceneggiatura e ha detto: "Ecco qua, [censurato]!”

La star si riferisce in particolare alla violenza legata al suo personaggio. E lo stesso Kripke ha confermato la teoria:

“So che ora dovrei dire: "No, no, no... Era davvero fedele al personaggio e al tono". Ma ha ragione. Voglio dire che è stato più o meno così [in una certa misura]. Non si potevano mai dire parolacce in Supernatural. Ci sono così tante cose che avremmo voluto fare in Supernatural. Perché Supernatural è un film dell'orrore, ma non potevamo mostrare l'orrore più di tanto, o non potevamo dire parolacce o avere il gigante alto tre metri [censurato].”

Nel frattempo, sembra che sia vicino l’inizio delle riprese di The Boys 5.