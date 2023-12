The Boys, Jensen Ackles sarà ancora Soldatino nella quarta stagione?

La prossima stagione di The Boys è una realtà, ed ora il pubblico non può fare altro che scatenare la fantasia immaginando cosa la produzione abbia in serbo per loro. In molti immaginano gli scenari più assurdi guardando al folle fumetto da cui lo show è tratto, altri invece vorrebbero vedere tornare alcuni volti noti.

Ecco dunque che mentre ci chiediamo se avete visto il trailer di The Boys 4, uno dei personaggi che più di tutti il pubblico vorrebbe vedere ancora una volta in azione è quello di Soldatino, interpretato da Jensen Ackles.

Questo super è stato l'antagonista principale della terza stagione dello show ed ora il suo destino sembra essere segnato per sempre, tuttavia questo universo narrativo sappiamo che ha il vizio di contravvenire a molti canoni del genere, quindi magari non è ancora tutto perduto.

In una recente intervista in merito l'interprete si è limitato a dire: "Ci sono alcune cose in ballo. Non mi è consentito dire nulla, diciamo solo che Soldatino non è morto. Per fortuna".

Di certo sarebbe lecito aspettarsi di vederlo tornare in azione per vendicarsi dei ragazzi e di Patriota nei prossimi episodi di The Boys, voi che ne dite? In attesa di saperne di più, se ve la foste persa ecco la nostra recensione di Gen V.