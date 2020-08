The Boys, Jensen Ackles di Supernatural si unisce alla terza stagione!

Dopo la recente aggiunta di Shawn Ashmore nel cast di The Boys 2, la serie Amazon ha annunciato una sorprendente new entry in vista della già confermata terza stagione: la star di Supernatural Jensen Ackles.

"Continuavo a chiedermi cosa farò quando Supernatural giungerà finalmente alla conclusione quest'anno. Poi ho capito" ha scritto l'attore su Instagram, dove ha condiviso un video in cui sfoglia le pagine del fumetto di Gareth Ennis e Darick Robertson da cui è tratta la serie.

Ackles vestirà i panni di Soldier Boy (nella versione italiana Soldatino), il "supereroe originale". Dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, Soldier Boy è diventato il primo celebre superiore e ha mantenuto il suo status nella cultura americana per decenni. Insomma, un Captain America in salsa The Boys.

"Quando ero un bambino, avevo un sogno folle e impossibile da realizzare: fornire a Jensen Ackles un lavoro retribuito" ha scherzato lo showrunner Eric Kripke, il quale ha già collaborato con l'attore per Supernatural, di cui è il creatore.. "Sono felice di poter dire che il sogno è diventato realtà. Jensen è un attore fantastico, e una persona ancora migliore, profuma di cioccolato e patatine, e lo considero come un fratello. Come Soldier Boy, il primo vero supereroe, porterà al ruolo il giusto humor, pathos e senso del pericolo.Non vedo l'ora di incontrarlo di nuovo sul set, e vederlo portare un po' di Supernatural in The Boys."

La seconda stagione debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 4 settembre. Nell'attesa, vi l'asciamo all'entusiasmante trailer ufficiale di The Boys 2.