The Boys: Karen Fukuhara commenta il sorprendente colpo di scena della seconda stagione

Al pari della prima stagione, in cui abbiamo visto morire brutalmente più personaggi, anche le nuove puntate di The Boys non hanno risparmiato agli spettatori la giusta dose di sorprese.

Dopo la morte di un personaggio della CIA, abbiamo assistito alla dipartita di Kenji, il fratello di Kimiko, per mano di Stormfront. Un duro colpo per la temibile assassina dei The Boys e un'opportunità per portare Kimiko in una nuova direzione, come sottolinea a Tv Line l'attrice che la interpreta, Karen Fukuhara: "Girare la stagione 2 è stata un'avventura emotiva per me, ho dovuto affrontare cose che non avevo mai affrontato, per quanto riguarda scavare dentro sé stessi per poter recitare in alcune scene".

Fukuhara ha poi parlato della visione dello showrunner Eric Kripke per il suo personaggi: "Voleva creare una versione più umana di Kimiko rispetto a quanto visto nei fumetti, in cui è una spietata assassina a sangue freddo e non sai veramente quali siano le sue intenzioni e ciò che la spinge ad uccidere così tante persone. Nella serie, voleva umanizzarla. Inizialmente la vediamo come una creatura animalesca in gabbia, feroce e arrabbiata, e poi inizia lentamente a crescere fino a diventare una donna, una ragazza, un essere umano. [...] Nella stagione 2 vedremo molto di questo suo lato umano".

Proprio per questo la perdita del fratello sarà una svolta cruciale per lei, considerando soprattutto come la Vought ha sfruttato Kenji: "Scoprire i danni che la Vought gli ha provocato e il dolore, le ferite e i cambiamenti permanenti che gli hanno provocato... è una grande perdita per lei. Lo amava e tutto ciò sarà la benzina per la sua vendetta".

Non resta che attendere i nuovi episodi a cadenza settimanale, fonte di review bombing su Rotten Tomatoes, magari riascoltando l'epica colonna sonora di The Boys 2.