The Boys, Karen Fukuhara prende in giro un personaggio nella nuova foto dal set

La star di The Boys, Karen Fukuhara, ha pubblicato sul suo account Facebook una immagine che la ritrae sul set della serie Amazon, nella quale interpreta Kimiko Miyashiro/Femmina. Fukuhara ha fatto parte del cast delle prime due stagioni dello show di Eric Kripke, basato sul fumetto realizzato da Garth Ennis e Darick Robertson.

Nel post Karen Fukuhara prende in giro uno dei personaggi più sconvolgenti dello show, Love Sausage, comparso nel sesto episodio della seconda stagione.

"Non volevo che Love Sausage si sentisse escluso dalla foto di famiglia" recita la didascalia dell'immagine, che vede Fukuhara in primo piano e sullo sfondo Mother Milk (Laz Alonso) che rischia di venire strozzato dall'organo riproduttore di Love Sausage, come accade proprio nell'episodio in questione.



Della sequenza ha parlato Tom Capon, interprete di Frenchie, che avrebbe dovuto avere una parte più consistente nella scena:"Laz mi ha detto 'Se io devo combattere questa cosa intorno al mio collo, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti'. Così è andato da Eric [Kripke] e da Sarah [Boyd, la regista dell'episodio] e ha proposto 'Forse Frenchie potrebbe morderlo'. E io ero così carico di emozioni dopo la mia scena che ho pensato 'Sai che c'è, farei di tutto per il mio amico. Tutto' e l'ho fatto davvero. Ma purtroppo l'ho praticamente distrutto, e non hanno potuto utilizzare il filmato".



I primi sette episodi della serie sono disponibili su Amazon Prime Video.