The Boys: Karen Fukuhara sarà la letale Femmina nello show televisivo di Amazon

La giovane attrice statunitenseè già nota ai fan del genere comic per via della sua apparizione nel lungometraggio della DC Films Suicide Squad , pellicola che chiamava a raccolta una serie di villain al fine di fronteggiare una minaccia comune. Dismessi i panni di Katana, l’interprete ora reciterà nello show tv

Per quanti non lo sapessero The Boys è una serie a fumetti scritta da Garth Ennis, autore di opere famose come Preacher, e disegnata dal fumettista Darick Robertson. La storia è incentrata su un gruppo di ragazzi il cui compito sarà quello di tenere sottocchio il comportamento e le abitudini dei supereroi, intervenendo laddove questi perdano il controllo delle loro azioni. In un mondo in cui i superpoteri sono sempre più diffusi e coloro che li esercitano diventano sempre più interessati alla fama, al potere e al sesso, i The Boys rappresentano un manipolo di umani investiti dell’autorità di riportare in ordine i non umani con indosso un mantello.

Karen Fukuhara interpreterà il ruolo de La Femmina, membro dei The Boys, descritta come il membro più letale dell’intero team, sebbene non sia una ragazza molto loquace. A dispetto delle apparenze, i metodi brutali del personaggio sono scioccanti persino per gli standard del gruppo. I suoi hobby includono la cura degli animali e il lavoro per la mafia. Si potrebbero anche individuare delle somiglianze caratteriali tra la Femmina della Specie e Katana, ma sarà ugualmente interessante rivedere l’attrice dare sfumature diverse ad un personaggio così complesso e altrettanto sfaccettato nella scrittura.

L’adattamento televisivo della serie a fumetti è stato sviluppato da Seth Rogen ed Evan Goldberg, che in passato hanno già collaborato per un’altra trasposizione di Ennis per il canale AMC, assieme ad Eric Kripke, il creatore di Supernatural. Lo scorso anno Amazon si è accaparrata i diritti di The Boys, ordinando la creazione della prima stagione composta da otto episodi. Al momento nel cast artistico del film figurano Jack Quaid (Piccolo Hughie), Laz Alonso (Latte Materno), Dominique McElligott (Queen Maeve), Chace Crawford (Abisso), Nathan Mitchell (Black Noir), Erin Moriarty (Anne January / Starlight), Anthony Starr (Patriota) e Jessie T. Usher (A-Train).

The Boys debutterà in una data non ancora precisata del 2019 su Amazon.