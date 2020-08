The Boys, Karl Urban avverte: 'Butcher avrà difficoltà ad accettare il figlio di Becca'

Oltre a questa intervista allo showrunner di The Boys, vi segnaliamo gli ultimi commenti dell'interprete di Billy Butcher, in cui parla delle prossime vicende che andranno in onda nelle puntate inedite.

Karl Urban ha discusso delle novità della seconda stagione con i giornalisti di ComicBook.com, in particolare su come reagirà il suo personaggio di fronte al figlio di Homelander e Becca: "Beh, senza rivelare troppo, sappiamo che Billy Butcher ha una certa idea riguardo i supereroi. Non gli piacciono e il figlio di sua moglie è un supereroe, questo suo pregiudizio è parte integrante del suo personaggio e non è facile metterlo da parte, soprattutto in questa situazione".

L'intervista si concentra poi su Homelander: "Ci sarà sicuramente un'evoluzione nel modo in cui Billy vede Homelander, anche se difficilmente lo troverà una persona simpatica. Ma per adesso la priorità per Butcher è riavere sua moglie, Homelander non è più così importante. Sarà un viaggio interessante, in questa stagione lo vedremo cercare di riconquistare Becca e per farlo dovrà affrontare i lati più oscuri del suo carattere e gli spettatori capiranno che prima di conoscerla era una persona fuori di testa". Se cercate altre indiscrezioni sulla stagione che farà il suo debutto il 4 settembre, vi segnaliamo questa intervista ad un attore di The Boys.