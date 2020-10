The Boys, Karl Urban diventa Wolverine in una nuova fan-art a tema Marvel

Da un gruppo di supereroi problematici all'altro il passo è breve: se in The Boys siamo però abituati a vedere Karl Urban come colui che più di ogni altro tenta di tenere sotto controllo Homelander e soci, una nuova fan-art lo immagina dall'altra parte della barricata mettendolo nei panni di uno dei personaggi più famosi di sempre.

Siamo nell'universo Marvel e l'eroe di cui parliamo è Wolverine, sulla cui futura identità cinematografica regna ancora grande incertezza dopo l'abbandono di Hugh Jackman al ruolo: una fan-art che sta circolando in queste ore sul web, dunque, ci propone proprio il nostro Karl Urban come successore del collega che per tanti anni ha interpretato il più famoso degli X-Men.

Sigaretta in bocca, barba folta e artigli d'ordinanza: ad Urban sembra effettivamente non mancare niente per raccogliere la pesantissima eredità di Jackman, soprattutto dopo averlo visto nel ruolo di un burbero come il buon Billy Butcher, il cui carattere in fondo non si discosta neanche troppo da quello del celebre mutante.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Urban come nuovo Wolverine dell'MCU? Diteci la vostra nei commenti! Sul fronte DC, invece, qualcuno ha immaginato uno scontro tra Superman e Homelander; recentemente, inoltre, The Boys è stata al centro di una polemica sul cast asiatico.