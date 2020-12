The Boys, su Kickstarter parte la campagna per il gioco da tavolo sullo show!

Non si ferma l'incredibile successo di The Boys: la seconda stagione dello show Amazon non ha fatto che confermare il già altissimo gradimento ottenuto dalla prima tornata di episodi, riuscendo se possibile ad alzare ulteriormente l'asticella.

Una mania, quella per The Boys, che come sempre accade in questi casi è straripata molto presto dal letto fin troppo stretto del semplice hype per gli episodi: quello dello show con Karl Urban è un successo a tutto tondo, come dimostra la campagna di raccolta fondi per il gioco da tavolo a tema partita in queste ore su Kickstarter.

Stando alle informazioni finora trapelate, nel gioco ci troveremo a rivestire il ruolo di agenti della CIA impegnati a reclutare (con modi leciti o... Meno leciti) una squadra di supereroi con cui tentare di abbattere finalmente il nostro buon Homelander, presente come villain del gioco nella forma di un busto di ben 14 centimetri da piazzare al centro del tabellone.

Il gioco, pensato come un competitivo da 2 a 5 giocatori, sarà disponibile in due versioni: la standard (60 dollari) e la Deluxe (100 dollari), con quest'ultima che sarà impreziosita dalla presenza delle statuine del nucleo dei The Boys. Insomma, cos'aspettate? Correte a contribuire: i finanziatori riceveranno il gioco entro il prossimo giugno!

Nell'attesa, venite insieme a noi alla scoperta dei superpoteri di Billy Butcher; i fumetti, invece, ci forniscono la risposta all'annosa questione: chi è il supereroe più forte di The Boys?