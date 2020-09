The Boys: La lotta continua nel quarto episodio della serie di Amazon Prime

Dopo le ultime interviste dello showrunner di The Boys, vi segnaliamo l'arrivo nel catalogo della piattaforma streaming di Jeff Bezos della nuova puntata dedicata alle vicende di Billy Butcher e della sua lotta contro i Sette.

Come sapete la seconda stagione verrà pubblicata a cadenza settimanale, fino al 9 ottobre, quando andrà in onda l'atteso finale. A partire da oggi, 11 settembre, sarà quindi possibile vedere il nuovo episodio, intitolato "Niente di simile al mondo". Ecco la sinossi ufficiale presente nel sito di Amazon Prime Video: "Viaggio on the road! I Boys si dirigono verso la Carolina del Nord per seguire una pista su una misteriosa Super chiamata Liberty. E sapevate che la barretta di cioccolato preferita da qualcuno può rivelarvi se è un serial killer? Guardate e imparate a riconoscere i segni! Questo episodio può salvarvi la vita!".

Siamo sicuri che i fan non saranno delusi da questa puntata, che ci mostrerà un nuovo personaggio mai visto nelle puntate dello show di Eric Kripke. Se cercate altre curiosità sulla serie, vi lasciamo con questa intervista a due protagonisti di The Boys, in cui elencano i momenti più assurdi visti nelle puntate della serie ispirata ai fumetti di Garth Ennis, inoltre sembra che sia in arrivo un album cantato da Starlight.