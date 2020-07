The Boys: La seconda stagione sarà ancora più pazza, parola di Hughie

Dopo i poster dedicati a The Boys, vi segnaliamo questa interessante intervista di Jack Quaid, interprete di Hughie nelle puntate dello show, in cui parla del'attesa seconda stagione della serie di Amazon Prime Video.

L'opera scritta e disegnata da Garth Ennis e Darick Robertson ha sempre fatto discutere tutti gli appassionati di fumetti per le situazioni crude e particolari in cui si trovavano i protagonisti, e sembra che anche la serie TV non sarà da meno, secondo quanto ha dichiarato Jack Quaid ai microfoni di Entertainment Weekly. Ecco il suo commento sulle prossime puntate inedite: "Abbiamo girato certe scene. Nessuno è pronto a vederle, nessuno. In questa stagione ho fatto cose che non dimenticherò mai e che non ho mai fatto e mai farò nella mia carriera. Ci saranno dei momenti completamente fuori di testa".

Come si poteva immaginare, le sue parole hanno incuriosito tutti i fan dello show, ansiosi di vedere la seconda stagione che sarà disponibile a partire dal prossimo 4 settembre e che ci mostrerà una nuova parte nella lotta tra i protagonisti e i supereroi del loro mondo. La scorsa settimana è stato pubblicato un breve teaser trailer di The Boys, che ci ha permesso di scoprire qualche dettaglio in più sull'attesa seconda stagione.