The Boys: La terza stagione sarà ancora più fuori di testa, parola di Eric Kripke

Il finale di stagione della serie di punta di Amazon Prime Video ha stupito tutti gli appassionati del fumetto di Garth Ennis. In attesa dell'inizio delle riprese di The Boys 3, vi segnaliamo alcuni commenti fatti da Eric Kripke riguardo le prossime puntate inedite.

In particolare lo showrunner ha risposto alle domande degli appassionati sulle sue pagine social, ecco cosa ha rivelato nei suoi commenti: "La terza stagione sarà completamente fuori di testa. Anche la prima puntata, nei primi dieci minuti dell'episodio c'è una scena che non voglio rivelare, ma ogni volta che ne parliamo rimango completamente senza parole. È completamente fuori. Ma approfondiremo anche il comportamento dei personaggi, vedremo la loro evoluzione, ma alla fine devo ammettere che è una serie da pazzi".

Parlando dei personaggi, Eric Kripke ha confermato che nelle prossime puntate inedite ritroveremo Ryan e Teddy, il figlio di Madelyn Stillwell visto per l'ultima volta durante il finale di stagione della prima stagione, invece riguardo Soldier Boy, Eric ha affermato: "Non posso dire molto su Soldier Boy, il personaggio di Jensen Ackles, tranne che sarà molto volgare. Ci potrebbe essere di mezzo anche il sesso, è in attività dalla Seconda Guerra Mondiale, attraverso di lui vedremo come si è evoluta la Vought negli anni. Ma per ora posso solo confermare che ci sarà sesso, violenza e volgarità".

Per concludere vi segnaliamo questo divertente crossover tra i personaggi di The Boys e gli Avengers.