The Boys, Laz Alonso: 'La stagione 3 sarà più sanguinosa che mai'

Le riprese per la terza stagione di The Boys sono attualmente in corso e sembra che i nuovi episodi dell'amatissima serie Amazon Prime saranno i più sanguinosi a cui abbiamo assistito fino ad ora. A riferirlo è stato Laz Alonso, interprete di Mother's Milk.

In una intervista rilasciata a Collider per promuovere il suo nuovo film The Wrath of Man, l'attore ha detto:

"Te la metterò in questo modo. Stavo parlando con la truccatrice capo e lei è incaricata di ordinare il sangue - questo è uno dei suoi tanti lavori. Mi ha detto che in tutta la stagione 2 non abbiamo usato più di un gallone di sangue, che ci crediate o no nella stagione 3, siamo già a tre galloni e mezzo di sangue. E le riprese non sono ancora terminate. Quindi questo dovrebbe darvi una piccola indicazione su come sarà la serie. La stagione 3 sarà più sanguinosa che mai".

Nella stessa intervista Laz Alonso aveva anche parlato del profondo legame tra Mother's Milk e Buthcher in The Boys sottolineando quanto i due siano interdipendenti l'uno dall'altro. Sembra però chiaro che gran parte del sangue che verrà versato nella terza stagione non dipenderà da Stormfront. Ma a quanto pare, Aya Casch non tornerà nella terza stagione di The Boys.