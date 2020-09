The Boys: Laz Alonso non credeva che una scena della sesta puntata fosse vera

Mentre i fan della serie Amazon stanno ancora discutendo su un importante evento di The Boys, vi segnaliamo i commenti di Laz Alonso riguardo una certa scena della sesta puntata, che credeva fosse uno scherzo fatto da Karl Urban.

Ci riferiamo ovviamente al momento in cui Love Sausage cerca di strangolare Latte Materno usando i suoi genitali. Parlando con i giornalisti di Entertainment Weekly, Laz Alonso ha spiegato quale è stata la sua reazione dopo aver saputo della scena: "Allora parliamo del pene attorno al mio collo. Ho letto il primo copione, generalmente quando ci arriva un copione leggo solo la prima versione e basta, per essere super concentrato sulla puntata che stiamo girando al momento. Infatti ci consegnano il copione mentre stiamo già lavorando su un episodio, quindi rischi di distrarti se pensi a quello, quindi lo leggo, scopro cosa farà il mio personaggio e lo metto da parte".

Continua poi: "Nella prima versione mancava quella scena! Comunque quando siamo sul set ci piace prenderci in giro e scherzare, così un giorno durante il trucco Karl Urban mi chiede, sei pronto per il pene che ti strangolerà il collo? Ed io rispondo, non è vero non succede niente del genere. Torno poi nella mia roulotte e quando controllo penso subito, oddio è sicuramente colpa di Karl. Sono sicuro che ha proposto questa idea ad Eric Kripke e lui con il suo strano senso dell'umorismo ha risposto fantastico, facciamola!".

Se non la avete ancora letta vi segnaliamo la nostra recensione della sesta puntata di The Boys 2.