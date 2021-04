The Boys, Laz Alonso sul rapporto tra Butcher e Mother's Milk: 'È la sua coscienza'

Dopo le ultime novità riguardo il cast della terza stagione di The Boys, scopriamo qualche dettaglio in più sul rapporto tra gli originali protagonisti della serie di Amazon Prime Video grazie a questa intervista a Laz Alonso.

L'attore interprete di Mother's Milk ha discusso dei suoi alleati nel podcast ufficiale dello show intitolato "The Boys: The Official Podcast", in particolare durante l'intervista condotta dal presentatore Tim Kash, Laz Alonso ha parlato del suo rapporto con Billy Butcher. Ecco una parte del programma condivisa da ComicBook.com: "Mi piace molto che Billy Butcher, nonostante sia il leader del gruppo, abbia come consigliere Mother's Milk. È da lui che va a discutere in privato quando cerca un consiglio, quando vuole avere una conversazione faccia a faccia, quando deve ritrovare la fiducia in sé stesso. Ho capito che il lavoro di Mother's Milk è diventare la coscienza di Butcher quando sembra non averne più una. Per evitare di far diventare Butcher come Homelander ha bisogno di Mother's Milk, perché sa che deve avere vicino una persona che non lo faccia impazzire completamente. Gli dà una specie di responsabilità, direi che è adatto al suo nome, Mother's Milk, sembra quasi una figura materna".

In attesa di novità riguardo la terza stagione della serie ispirata ai fumetti di Garth Ennis, ecco una intervista ad Aya Cash di The Boys.