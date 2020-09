The Boys: Le prime tre puntate della seconda stagione sono disponibili su Prime Video

Dopo la nostra recensione della parte iniziale di The Boys 2, irriverente show prodotto da Eric Kripke, vi segnaliamo l'arrivo delle prime tre puntate della serie nel catalogo di Amazon Prime Video.

A partire da oggi, 4 settembre, sarà possibile vedere la continuazione delle vicende di Billy Butcher, Hughie Campbell e gli altri membri della squadra, alle prese con una lotta impari contro i Sette, gruppo di supereroi guidati da Homelander, a cui si è unita Stormlander, personaggio che è destinato a scontrarsi con il leader dei supereroi della Vought International. Dopo il finale della precedente stagione, i numerosi fan sono ansiosi di scoprire quale sarà l'evoluzione del personaggio di Billy Butcher, costretto a confrontarsi con una verità scomoda.

Come avevamo già detto, per ora sono disponibili solo i primi tre episodi, i restanti verranno pubblicati a cadenza settimanale, fino al finale di stagione che sarà trasmesso il prossimo 9 ottobre. Per aiutare gli appassionati a superare questa attesa, la multinazionale di Jeff Bezos ha quindi creato una pagina intera dedicata a The Boys, in cui è possibile leggere le schede dei personaggi e vedere dei brevi filmati che approfondiscono il mondo nato da un'idea di Garth Ennis, oltre a presentare del merchandise dedicato allo show. Concludiamo la notizia segnalandovi questo esilarante Honest Trailer della prima stagione di The Boys.